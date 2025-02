Frankowski spinge per il Galatasaray: Lens a un passo dalla cessione del centrocampista

Situazione difficile quella in casa Lens, per quanto riguarda il centrocampista Przemysław Frankowski. Il polacco si è rifiutato di giocare contro il Nizza, e oggi è fuori rosa in attesa del passaggio al Galatasaray, club che già a gennaio aveva tentato l’acquisto del giocatore, che gradisce considerevolmente la proposta. Il calciomercato in Turchia termina martedì 11 febbraio, e Foot Mercato aggiunge che l’importo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra che non basterà a colmare l’immenso vuoto che lascerà ad Artois il 29enne, arrivato al club nel 2021 dai Chicago Fire per 3 milioni di euro, e che ha vanta a bilancio 20 gol e 14 assist in 141 partite in tutte le competizioni. Dopo Khusanov e Danso, il club francese dovrà quindi venire a patti anche con la cessione di Frankowski.

Foto: Instagram Frankowski