Frankie de Jong: “L’Argentina ha Messi, che è il migliore di tutti. Dobbiamo essere superiori come collettivo”

Frankie de Jong, centrocampista dell’Olanda e del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista del quarto di finale contro l’Argentina.

Queste le sue parole: “Dobbiamo cercare di dominare il gioco e assicurarci di giocare meglio come squadra rispetto all’Argentina. Non giochiamo solo contro Messi. Dobbiamo concentrarci sul giocare molto bene come squadra e non solo come singoli. Messi lo ammiravo da bambino quando guardavo le sue partite. Poi ho giocato con lui al Barcellona ed è stato fantastico. Messi è il migliore di tutti. In questo non ho niente in particolare da dirgli. Forse gli parlerò poco prima della partita, oppure dopo. Non gli manderò nessun messaggio. Dobbiamo essere superiori a loro come collettivo, perché magari come singoli sono superiori”.

Foto: Instagram personale