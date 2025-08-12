Frank: “Sarà una finale di alto livello. Sfidiamo una squadra di campioni”

12/08/2025 | 17:45:16

Thomas Frank allenatore del Tottenham, ha presentato la gara di Supercoppa Europea contro il PSG di domani.

Queste le sue parole: “Per il club, la squadra e tutti coloro che sono coinvolti sarà una grande opportunità, non sento tanto la pressione, è una grande opportunità e vogliamo sfruttarla”.

Come avete preparato la gara? “Non è solo una questione di questa partita, lavoriamo per tutta la stagione su difesa e attacco. Speriamo che tutti i meccanismi funzionino, giochiamo contro una squadra fenomenale e lo sappiamo”

Come stanno i giocatori? “Udogie si sta preparando e sta avvicinando alla forma migliore, Bissouma non sarà a disposizione per motivi disciplinari”.

Come si ferma Kvaratskhelia?

“Kvaratskhelia è unico, sa portare palla, ha un talento enorme, lo abbiamo conosciuto con il Napoli, con la nazionale e ora con il PSG. Però è umano, abbiamo un’ottima strategia e ottimi giocatori per fermarlo”.

Avete più allenamenti del PSG: “Ci siamo potuti preparare bene, magari per il PSG potrà essere uno svantaggio, hanno avuto una stagione lunga, un precampionato intenso, sono quindi allenati, hanno già minuti nelle gambe e con un po’ di riposo hanno ora freschezza, ci sono sempre pro e contro in una cosa del genere”.

Bissouma fuori per motivi disciplinari?

“E’ arrivato spesso in ritardo agli allenamenti, stavolta ha esagerato, bisogna amare i compagni ed essere disciplinati, penso che abbiamo una buona squadra, siamo sicuramente pronti, faremo tutto ciò che è in nostro potere per avere la squadra pronta per i primi di settembre e per domani ci sentiamo pronti”.

Foto: sito Tottenham