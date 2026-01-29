Frank: “Kolo-Muani? Spero che il gol gli dia fiducia, quando si arriva in un nuovo club non è mai facile”

29/01/2026 | 11:35:02

Il tecnico del Tottenham Frank ha parlato ai canali ufficiali del club anche di Kolo-Muani, obiettivo della Juventus: “Sono molto felice che Kolo abbia segnato e, ridendo, gli ho detto che sarebbe bello che segnasse non solo contro le sue ex squadre. Sappiamo che quando si arriva in un nuovo club e in un nuovo Paese non è mai facile. Spero che questo gol gli dia fiducia e più confidenza”.

foto x tottenham