Frank de Boer su Gabriel Barbosa: “Noi lo chiamavamo Gabi-non-gol”

L’ultimo trionfo da protagonista in Copa Libertadores di Gabriel Barbosa fa un po’ riflettere sul suo passato con la maglia dell’Inter. L’attaccante del Flamengo non è stato molto fortunato nell’ esperienza italiana e parlare di lui è Frank De Boer, tecnico dei nerazzurri all’arrivo del giovane talento brasiliano. Ospite di Fox Sport, l’olandese si è espresso cosi: “Non sapevo molto di lui. Lo chiamavano Gabigol, ma noi lo chiamavamo Gabi-non-gol. Venne con due persone per i social media e una guardia del corpo, ma non fece nulla”.



Foto: italianfootbaldaily