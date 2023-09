Frank (all. Brentford): “Toney? È uno dei migliori attaccanti al mondo. Non vedo tanti calciatori con numeri migliori”

Thomas Frank, allenatore del Brentford, in un’intervista a Monday Night Football su Sky Sports UK si è soffermato sul suo centravanti Ivan Toney, che sta attualmente scontando una sospensione di otto mesi per un coinvolgimento in un affaire calcioscommesse e non rientrerà prima di gennaio, e sulle possibilità che sia da considerare un calciatore sul mercato:” Penso che ogni società nel mondo sia da considerare venditrice – spiega Frank – tranne che per cinque o sei. Se arrivasse una proposta giusta, allora sarebbe il momento giusto per cedere. Quando arriva il momento per certi calciatori di andare nei top club, allora è giusto per noi poter ottenere una cifra che sia giusta”, spiega il manager dei Bees.

Prosegue quindi Frank: “Capisco perché ci siano così tanti chiacchiericci su di lui. Per me è davvero uno dei migliori attaccanti. Non vedo tanti numeri nove migliori in giro per il mondo. Non molti hanno segnato 20 gol nell’ltima Premier League, e l’ha fatto nel Brentford: immaginatevelo in un top team. Potrebbe tranquillamente segnare 20-25 gol. Ora però è un nostro calciatore e con il mercato odierno sarebbe un trasferimento molto oneroso. Oggi abbiamo avuto un lungo incontro, era il suo primo giorno in cui tornava al centro di allenamento: gli ho presentato i nostri piani per lui, per creare l’Ivan Toney versione 2.0, la bestia”.