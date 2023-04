Frank (all. Brentford): “Non venderemo Hickey, con tutto il rispetto per andare al City ci vuole di più”

Il tecnico del Brentford ha risposto alle varie voci di mercato di Hickey (ex Bologna) verso il Manchester City: “Non lo venderemo. Non è nemmeno qui da un anno. Con tutto il rispetto, penso che sia un ottimo giovane giocatore e abbia un futuro fantastico davanti a sé, ma ci vuole qualcosa in più per entrare nel Manchester City in termini di prestazioni. Penso che abbia fatto bene e mi piace molto. Può arrivare lassù”.

Foto: Hickey FB Brentford