Frank: “Abbiamo dato il massimo, mentalità giusta. Sono orgoglioso di questi ragazzi”

14/08/2025 | 00:31:35

Il tecnico del Tottenham Frank ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il PSG: “I giocatori, la squadra, i tifosi, hanno tutti dato il massimo giocando contro una delle squadre più forti del mondo, per 75-80 minuti non abbiamo concesso nulla nonostante le loro qualità. Sono molto orgoglioso. Abbiamo mostrato un’ottima mentalità prima dei calci di rigori, questo è fondamentale per vincere. E’ stata una gara positiva e bisogna elogiare i giocatori che hanno quasi vinto questa partita. Ogni partita conta, nei volti dei giocatori chiaramente c’era delusione, ci siamo allenati tanto, vogliamo competere su più fronti, per farlo dobbiamo rialzarci subito, io e i giocatori saremo pronti”.

Foto: Instagram tottenham