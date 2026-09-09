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Franjic operato chirurgicamente per una lussazione acromion-claveare. Il comunicato del Venezia

09/09/2026 | 16:16:37

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Bartol Franjic, acquistato dal Venezia nella finestra di mercato invernale del 2025 dalla Dinamo Zagabria, ha giocato 19 partite con i lagunari. Il centrocampista croato, uscito malconcio nella sfida contro il Milan, è stato operato quest’oggi.

Il comunicato del Venezia: “Franjic è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico per una lussazione acromion-claveare. L’operazione è stata eseguita presso l’Humanitas di Milano dal professor Castagna.

Il calciatore inizierà il percorso riabilitativo secondo le indicazioni dello specialista. I tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione clinica e funzionale”.

Foto: Sito Venezia