Franjic operato chirurgicamente per una lussazione acromion-claveare. Il comunicato del Venezia
09/09/2026 | 16:16:37
Bartol Franjic, acquistato dal Venezia nella finestra di mercato invernale del 2025 dalla Dinamo Zagabria, ha giocato 19 partite con i lagunari. Il centrocampista croato, uscito malconcio nella sfida contro il Milan, è stato operato quest’oggi.
Il comunicato del Venezia: “Franjic è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico per una lussazione acromion-claveare. L’operazione è stata eseguita presso l’Humanitas di Milano dal professor Castagna.
Il calciatore inizierà il percorso riabilitativo secondo le indicazioni dello specialista. I tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione clinica e funzionale”.
Foto: Sito Venezia