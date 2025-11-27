Franculino, il nuovo che avanza. E stasera il test Roma

27/11/2025 | 13:25:52

C’è un nuovo che avanza, si chiama Franculino Gluda Djú, stella del Midtiylland e avversario stasera (ore 18,45) della Roma in Europa League. I suoi numeri sono eccezionali, vicino ai 20 gol stagionali e un rendimento di grande spessore. Attaccante giovane, classe 2004, guineense con passaporto comunitario, già pronto per un salto di qualità personale ma alle condizioni del Midtiylland che non vorrebbe farlo partire a gennaio e che lo considera un potenziale crac da 45-50 milioni. Ecco perché nella sessione invernale di calciomercato non basterebbero soltanto i soldi, ci vorrebbero congiunture favorevoli e la volontà del suo attuale club. Nulla escludiamo, ma intanto continuiamo a seguirlo come stanno facendo diversi club, anche in Serie A, alla ricerca di un attaccante da nuovo ciclo. Il futuro è da scrivere, ma intanto il presente contiene un cartello inequivocabile: Franculino è il nuovo che avanza.

Foto: Instagram Franculino