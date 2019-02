Francoforte, il tecnico Hutter: “Siamo davvero felici di affrontare l’Inter”

Adolf Hutter, allenatore dell’Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa del sorteggio di Europa League che ha messo di fronte i tedeschi all’Inter: “Abbiamo ovviamente visto il sorteggio insieme e siamo tutti felici dell’abbinamento con l’Inter. Andremo a giocare in un bellissimo stadio, contro un grande club. E’ sempre importante iniziare bene, con la sfida d’andata, siamo felici di giocarla in casa. Davanti ai nostri tifosi dovremo fare bene conto una squadra importante come l’Inter”.

Foto: Eintracht Francoforte sito ufficiale