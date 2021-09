La Salernitana è tornata in Serie A dopo una lunga assenza. Continuando così, però, c’è il rischio che venga subito rispedita in cadetteria. Già, perché i granata sembrano proprio non riuscire a decollare: in queste prime tre giornate, si deve tristemente segnalare la cifra zero nella casella dei punti conquistati, e il poco invidiabile score di 2 gol fatti e 11 subiti. Un andamento piuttosto preoccupante (nonostante siamo ancora all’inizio del percorso) che è in netto contrasto con il sacrosanto entusiasmo della piazza per l’arrivo di Ribery. Il francese ha oggi debuttato, ma ancora non è al top della condizione. Servirà la sua ‘migliore versione’ per centrare la salvezza. Se il buongiorno si vede dal mattino, soltanto una cosa viene da dire: Frank, fai presto!

Foto: Twitter Ribery