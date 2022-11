Francia, un’altra brutta notizia per Deschamps: Nkunku salterà il Mondiale

Dopo le assenze di Kanté, Pogba e Kimpembé, arriva un’altra brutta notizie per la Francia: Didier Deschamps dovrà rinunciare anche a Christopher Nkunku per il Mondiale. L’esterno del Lipsia, che fin qui ha giocato una grande stagione in Bundesliga (12 reti in 15 partite), si è infatti infortunato in allenamento e dovrà rinunciare al Qatar. Ad ufficializzare l’infortunio di Nkunku e la conseguente assenza per il Mondiale in Qatar è stata proprio la Nazionale francese attraverso il proprio profilo Twitter: “Infortunatosi in allenamento, Christopher Nkunku dovrà rinunciare a partecipare ai Mondiali. L’intero gruppo condivide il triste momento di Christopher e gli augura una pronta guarigione”.

foto: Twitter Francia