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Francia, un cambio a centrocampo. Tchouaméni non al meglio

04/07/2026 | 15:53:00

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Questa sera, alle 23 italiane, la Francia affronterà il Paraguay, uscito vincente dai rigori contro la Germania. Una sfida quindi tutt’altro che semplice visti gli ultimi risultati e l’imprevedibilità del torneo. Per la Selezione transalpina non arrivano buone notizie prima del fischio di inizio, infatti Tchouaméni ha alzato bandiera bianca ed al suo posto il romanista Koné sembra il prescelto per partire dal 1′.

Foto: Instagram Francia