Francia-Svizzera, le ultimissime sulle probabili formazioni

Alle 21 ci sarà la Francia super favorita del torneo contro la Svizzera, passata come terza nel girone dell’Italia. Dechampsha il problema del terzino sinistro perché Dignenon c’è e bisogna capire le condizioni di Lucas Hernadez. probabile un cambio modulo con una difesa a 3 e la scelta di Rabiot come esterno sinistro. Petkovic può contare su tutti i suoi effettivi, in attacco ancora Shaqiri alle spalle di Embolo e Seferovic. Ecco le probabili formazioni:

Francia (3-4-3): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembé; Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé.

Ct Deschamps.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, R. Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic.

Ct Petkovic.

Foto: Twitter Francia