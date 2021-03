Francia, sospesi tutti i campionati dilettantistici a causa del Covid-19

La Federcalcio francese (FFF) ha deciso di interrompere tutte le competizioni calcistiche a livello regionali e locali per la stagione 2020-21 a seguito dell’epidemia di Covid-19 e delle misure sanitarie sempre più restrittive. Per questo motivo il Comitato Esecutivo della FFF ha stabilito che quella in corso sarà una stagione “bianca” per tutte le competizioni amatoriali, senza promozioni né retrocessioni per i club coinvolti in questi campionati. Sospesi definitivamente anche i campionati giovanili Under 17 e Under 19. Da valutare invece i tornei interregionali come il National 2.

Le Comité exécutif de la FFF a décidé d’arrêter toutes les compétitions amateurs départementales et régionales métropolitaines pour 2020-2021, en raison de l’épidémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires renforcées. https://t.co/2Zv4sT9LzS — FFF (@FFF) March 24, 2021

Foto: Twitter FFF