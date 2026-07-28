Francia, si presenta Zidane: “Ho ricevuto tante richieste ma le ho tutte rifiutate”

28/07/2026 | 12:33:39

Zinedine Zidane è il nuovo commissario tecnico della Nazionale francese. L’ex fuoriclasse transalpino, match winner della finale Mondiale del 1998 contro il Brasile, si è detto pronto di iniziare e sicuro nella scelta fatta. Tornerà ad allenare cinque anni dopo l’ultima volta, in quel caso sulla panchina del Real Madrid.

Le prime parole in conferenza stampa: “Il 28 luglio 2026 è il giorno più bello della mia vita da allenatore. Oggi per me è un sogno. Quello che posso dire è che in questi 4/5 anni in cui sono stato fermo ho avuto molte richieste. Le ho rifiutate tutte perché aspettavo la Francia, era l’unica cosa che volevo fare dopo il Real Madrid”.

Foto: Sito FFF