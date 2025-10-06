Francia, si ferma Barcola: convocato Thauvin al suo posto. Torna in Nazionale dopo sei anni

06/10/2025 | 19:00:52

La Federcalcio francese ha annunciato la convocazione di Thauvin, ex Udinese, a sei anni dall’ultima volta, dopo l’infortunio di Barcola. Questa la nota dei francesi: “Presente questo lunedì pomeriggio al Centro Nazionale di Calcio di Clairefontaine (Yvelines), l’attaccante del Paris-Saint-Germain è stato visitato dal dottor Franck Le Gall. Soffre di una lesione cronica al bicipite femorale destro, risalente alla partita di Champions League del club parigino contro l’Atalanta Bergamo (4-0, il 17 settembre)”.

FOTO: Sito Lens