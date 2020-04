Come in Italia, anche in Francia è stato raggiunto l’accordo per il taglio degli stipendi dei calciatori a causa dell’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riferisce L’Equipe, questa manovra riguarderà sia i club di Ligue 1 che quelli di Ligue 2 e prevede una decurtazione fino a un massimo del 50% per gli ingaggi più importanti.