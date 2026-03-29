Francia, Rabiot non si allena in gruppo per un problema al ginocchio. Nessun allarme per il Milan

29/03/2026 | 11:51:26

Adrien Rabiot non si è allenato nella giornata di ieri con il resto del gruppo della Francia. Il transalpino ha ricevuto un colpo al ginocchio.

Didier Deschamps, ct della Francia, ha annunciato che Adrien Rabiot non avrebbe lavorato in gruppo nella successiva rifinitura a causa di un colpo al ginocchio: “Désiré Doué ha avvertito un fastidio alle costole, si è fatto visitare oggi e non ci sono problemi. Prenderà parte alla sessione. Rabiot, per precauzione, non parteciperà all’allenamento; ha subito un colpo al ginocchio”.

Probabilmente il milanista non giocherà l’amichevole prevista stasera contro la Colombia, ma nessun allarme in casa rossonera.

Foto: Instagram Rabiot