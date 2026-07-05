Francia, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare

05/07/2026 | 12:20:52

Ieri Paraguay e Francia hanno regalato 90′ di pura passione, oltre l’1-0 le due compagini hanno battagliato in campo, con l’undici sudamericano che non si è risparmiato qualche colpo per cercare di far innervosire la Selezione francese. Ma i vice campione del Mondo hanno saputo mantenere i nervi saldi e hanno dimostrato di saper portare a casa una partita, che si è giocata non solo con il pallone. A fine partita Deschamps ha elogiato il lavoro dei suoi, che hanno saputo soffrire e alla fine passare il turno: “Abbiamo mantenuto la calma e questo è stato fondamentale. Ci siamo dovuti sporcare le mani per vincere”.

Foto: Instagram Francia