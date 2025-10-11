Francia, prosegue l’emergenza infortuni: si ferma Konatè per un problema alla coscia

11/10/2025 | 13:55:01

Ibrahima Konaté sarà assente tra due giorni nella sfida della Francia contro l’Islanda valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il motivo è semplice: stando a quanto riferito da L’Equipe, il francese è stato fermato da un problema a una coscia. Il difensore dunque rientra in anticipo a Liverpool, Deschamps dopo l’infortunio di Mbappè è costretto a salutare un altro tassello importante.

Foto: insta konatè