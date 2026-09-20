Francia, problemi per Risser: Zidane convoca Butez del Como
20/09/2026 | 22:22:32
Cambio nelle convocazioni per la Francia di Zidane, come annunciato dalla Federazione francese: “Robin Risser (RC Lens) non entrerà a far parte della nazionale francese. Al suo posto giocherà Jean Butez (Como 1907). A seguito di consultazioni tra lo staff medico della nazionale francese e l’RC Lens, Robin Risser, a causa di problemi fisici, non si unirà al gruppo per il ritiro e per le quattro partite dei Bleus in programma tra 11 giorni. Al suo posto subentra Jean Butez”.
Foto: Sito FFF