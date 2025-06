Francia, problemi per Dembelé e Barcola. A rischio il Mondiale per Club con il PSG

07/06/2025 | 13:30:46

Problemi in casa Francia e anche per il PSG. Dopo la partita contro la Spagna di giovedì, dove è stato sostituito a causa di un dolore al quadricipite sinistro, Dembélé si è sottoposto a visite mediche venerdì 6 giugno. Queste hanno evidenziato una lesione”, ha dichiarato la Federazione calcistica francese. Poco più di un mese fa, Dembélé ha avuto un lieve problema fisico a seguito di un infortunio al bicipite femorale contro l’Arsenal durante l’andata della semifinale di Champions League. Non giocò nelle due partite successive della Ligue 1, ma subentrò nella partita di ritorno contro i Gunners. Per Barcola invece, problema al ginocchio destro. Resta da vedere se i due saranno disponibili con il PSG per il Mondiale per Club, che inizierà il prossimo fine settimana.

Foto: Instagram PSG