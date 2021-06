Stasera ci sarà la gara d’avvio dell’Europeo. Intanto c’è preoccupazione in casa Francia per le condizioni fisiche dell’attaccante Antoine Griezmann: il giocatore del Barcellona ha un fastidio al polpaccio e non si è allenato con i compagni durante la seduta di ieri. Ha subito una forte contusione. Da valutare il suo recupero in vista della gara di martedì prossimo contro la Germania.

