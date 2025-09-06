Francia, problema muscolare per Dembelé. L’attaccante sotto osservazione
06/09/2025 | 16:19:12
La Francia ieri sera ha vinto 2-0 contro l’Ucraina, nella serata che vede Kylian Mbappé raggiungere Thierry Henry a 51 gol in Nazionale. Ma ci sono anche note dolenti per Deschamps.
Da registrare infatti l’infortunio rimediato da Ousmane Dembélé: entrato in campo dopo l’intervallo al posto di Doue, è stato costretto a uscire mezz’ora dopo per un infortunio alla coscia destra. Un problema fisico cha va ad aggiungersi a quello alla coscia sinistra, subito una settimana fa con il PSG.
Foto: X PSG