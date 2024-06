Francia-Polonia, le formazioni ufficiali

Alle 18 in campo il girone C di Euro 2024. Si sfidano Francia-Polonia, in palio il primo posto per i francesi, la Polonia spera in un terzo posto.

Queste le formazioni ufficiali:

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Barcola

POLONIA (3-4-2-1): Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Moder, Zalewski; Szymanski, Urbanski; Lewandowski

Foto: logo Euro 2024