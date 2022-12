Francia-Polonia, Koundè gioca quasi tutto il primo tempo con 2 collanine al collo

Francia-Polonia, terzo ottavo di finale di questi Mondiali, ci ha regalato una sorpresa. Jules Kounde, difensore del Barcellona arrivato in estate dal Siviglia, è entrato in campo per errore con due collanine al collo. Nessuno se n’è accorto per quasi tutto il primo tempo, tranne l’arbitro, che ha partita in corso ha chiesto al difensore francese di toglierle, visto che da regolamento non sono ammessi orecchini, bracciali e collane sul rettangolo di gioco.

Foto: Instagram Barcellona