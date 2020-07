In Francia sicuri: Paulo Sousa-Bordeaux, è addio. Il tecnico ha comunicato la sua scelta

Dura poco più di un anno l’avventura di Paulo Sousa sulla panchina del Bordeaux prima di arenarsi. Nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2022, il tecnico ex Fiorentina . come riportato dai colleghi di RMC Sport – ha deciso di finire in anticipo l’esperienza sulla panchina dei francesi. Il tecnico portoghese lo ha comunicato alla squadra nella serata di ieri, spiegando che non proseguirà con i girondini a causa di discordanze con la società sui progetti futuri.

Foto: sito ufficiale Bordeaux