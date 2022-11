Francia, ottavi e ipoteca sul primo posto. Ma c’è il pericolo Argentina

La Francia stende 2-1 la Danimarca, decisiva la doppietta di Mbappé. Altri tre punti per la Nazionale francese che significano accesso matematico agli ottavi e ipoteca sul primo posto del girone. Sarà necessaria la prossima sfida per ottenere la vetta matematicamente, ma per perderla gli uomini di Deschamps dovrebbero perdere in maniera netta con la Tunisia, mentre l’Australia dovrebbe travolgere con una goleada la Danimarca. A parità di differenza reti, contano inoltre le reti segnate in totale, a seguire: punti negli scontri diretti, migliore differenza reti negli scontri diretti, maggior numero di gol negli scontri diretti, punteggio fair play e sorteggio. In caso di primo posto, i transalpini troverebbero la seconda del gruppo C, girone dove è tutto aperto con Polonia, Argentina e Arabia Saudita tra le candidate.

Foto: Instagram Francia