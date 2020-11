Francia, Mbappé torna a disposizione di Deschamps

Kylian Mbappé torna a disposizione di Didier Deschamps, dopo aver saltato la sfida di ieri contro il Portogallo a causa di una botta subita in Ligue 1.

L’attaccante del Psg probabilmente non verrà utilizzato per il match con la Svezia, in quanto i francesi hanno già ottenuto la qualificazione alle Final Four di Nations League, ma sarà a disposizione del Ct transalpino.

Back with the team…🇫🇷👐🏽 pic.twitter.com/JcvPdhW9YY — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 15, 2020

Foto: Marca