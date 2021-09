Francia, Mbappé lascia il ritiro per un infortunio

Kylian Mbappé, dolorante al polpaccio destro, ha lasciato il ritiro della Francia, ad annunciarlo è la Federazione francese (FFF). L’attaccante del PSG aveva sentito “dolore” al polpaccio destro durante Francia-Bosnia (1-1) di ieri sera a Strasburgo, partita delle qualificazioni ai Mondiali-2022. Oggi ha sostenuto degli esami ed è stato rimesso a disposizione del PSG. Domani i Blues partiranno per Kiev, dove sabato affronteranno l’Ucraina (20:45), per poi ricevere la Finlandia martedì (20:45) a Lione. Mbappè “non sarà sostituito” per la trasferta in Ucraina. Lo riporta l’ANSA.