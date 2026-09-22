Francia: Mbappé salta l’allenamento odierno per una sindrome influenzale

22/09/2026 | 18:35:11

La Francia si prepara a scendere in campo contro la Turchia, questo venerdì alle 20:45, per la prima delle quattro gare di Nations League. Zinedine Zidane ha diretto, nella giornata di ieri, il primo allenamento da commissario tecnico dei Bleus. Oggi, però, a Clairefontaine, centro d’allenamento della Nazionale transalpina, ha fatto rumore l’assenza del capitano e numero 10 Kylian Mbappé. Il motivo, in realtà, è meno grave di come si possa pensare: si tratta di una semplice sindrome influenzale che ha messo KO il giocatore del Real Madrid.

Foto: X Francia