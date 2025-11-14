Francia, Mbappé e Camavinga lasciano il ritiro. Koné torna a Roma

14/11/2025 | 14:20:04

La Nazionale francese ha comunicato il rientro a Madrid di Kylian Mbappé, insieme a lui tornano nei rispettivi club anche Camavinga e Koné.

Questo il comunicato ufficiale:

“La delegazione della nazionale francese volerà a Baku, dove domenica alle 21:00 ora locale (18:00 ora francese) affronterà l’Azerbaijan per concludere le qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026.

Eduardo Camavinga, Manu Koné e Kylian Mbappé non saranno in trasferta. Manu Koné ha ricevuto un cartellino giallo contro l’Ucraina ( 4-0 ) giovedì sera ed è squalificato. Eduardo Camavinga ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. Kylian Mbappé presenta ancora un’infiammazione alla caviglia destra, che richiede ulteriori accertamenti. Sarà sottoposto a questi accertamenti oggi a Madrid”.

Foto: Instagram Mbappé