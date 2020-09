Francia, manifestazione antirazzista sotto la sede della FFF: nel mirino il presidente Le Graët

Come riporta l’Equipe, l’associazione Francese SOS Racisme ha manifestato questo pomeriggio sotto la sede della FFF, la Federcalcio francese, contro il numero uno Noël Le Graët, reo di aver dichiarato ieri a BFM Business che “il fenomeno razzista nello sport, e nel calcio in particolare, non esiste o non esiste quasi”. Parole che hanno suscitato diverse reazioni, tra cui quella di SOS Racisme che accusa di inerzia le autorità calcistiche francesi di fronte al razzismo nel calcio. Un argomento, quello del razzismo, tornato alla ribalta dopo quanto denunciato domenica scorsa da Neymar, in occasione di Marsiglia-Psg.

Foto: L’Equipe