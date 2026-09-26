Francia, l’infortunio di Mbappé è il terzo dell’ultimo anno. Zidane: “Ha sviluppato un’iperestensione al ginocchio”

26/09/2026 | 13:30:57

Il Real Madrid è in apprensione per le condizioni fisiche di Kylian Mbappé, uscito malconcio dalla sfida vinta in Turchia. Il francese, autore della rete decisiva ai fini del risultato, ha sentito dolore subito dopo il tiro che è finito in porta, richiamando l’ingresso dello staff tecnico. Zinedine Zidane, che ha fatto entrare Doue al suo posto, ha ammesso in conferenza stampa: “Purtroppo non sembra una bella cosa. Penso che dovrà tornare. Non correremo rischi. Durante il tiro ha sviluppato un’iperestensione al ginocchio”. Subito dopo le parole del neo CT è arrivato anche il comunicato della FFF, la Federazione calcistica francese: “A causa del suo gol, Kylian Mbappé si è infortunato al ginocchio. Soffre di una lesione tendinea ed è out per il resto del raduno. Buon recupero Kylian”. Intanto in Spagna, sponda Real Madrid, cresce la preoccupazione dopo l’infortunio di Konaté, il quale ha lasciato il ritiro della Nazionale transalpina per un infortunio muscolare. Non si tratta della prima volta che Mbappé sia costretto a fermarsi per un problema al ginocchio sinistro: è già successo nella passata stagione e per ben due volte, quando si scoprì che il primo esame non fosse stato effettuato sul ginocchio dolorante. Intanto, per le tre partite successive di Nations League, la fascia da capitano passerà sul braccio di Ousmane Dembélé che, con 68 presenze, guida la classifica dei veterani, lasciandosi alle spalle Rabiot (67) e Kounde (57).

Foto: X L’Equipe