TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Francia-Italia: con l’infortunio di Raspadori, il numero 10 azzurro sarà Fagioli

02/10/2026 | 16:25:45

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Questa sera la Nazionale italiana di calcio farà visita alla Francia per la terza giornata della Nations League. Il teatro dell’incontro è lo Stade de France che, per la prima di Zinedine Zidane da CT Bleus in casa, si prepara a festa per accogliere il campione del mondo 1998. Intanto, a causa dell’infortunio di Giacomo Raspadori, il CT Mancini ha deciso di affidare la maglia numero 10 a Nicolò Fagioli, uno dei migliori in campo contro la Turchia.

Foto: Instagram Fagioli