Francia-Italia: con l’infortunio di Raspadori, il numero 10 azzurro sarà Fagioli

02/10/2026 | 16:25:45

Questa sera la Nazionale italiana di calcio farà visita alla Francia per la terza giornata della Nations League. Il teatro dell’incontro è lo Stade de France che, per la prima di Zinedine Zidane da CT Bleus in casa, si prepara a festa per accogliere il campione del mondo 1998. Intanto, a causa dell’infortunio di Giacomo Raspadori, il CT Mancini ha deciso di affidare la maglia numero 10 a Nicolò Fagioli, uno dei migliori in campo contro la Turchia.

Foto: Instagram Fagioli