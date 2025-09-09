Francia-Islanda, le formazioni ufficiali
09/09/2025 | 19:43:17
In vista del match di questa sera tra Francia e Islanda, valido per il girone di Qualificazione ai Mondiali, i due commissari tecnici hanno reso note le loro scelte. Di seguito le formazioni: Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Koné, Barcola; Olise, M. Thuram, Mbappé.
All.: Deschamps. Islanda (4-4-2): E. Olafsson; Ellertsson, Gretarsson, Ingason, Palsson; Anderson, Haraldsson, Johannesson, Thorsteinsson; A. Gudjohnsen, D. Gudjohnsen.
All.: Gunnlaugsson.
Foto: X Euro 2024