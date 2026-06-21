Francia-Iraq possibili problemi causa maltempo. La partita rischia lo stop

21/06/2026 | 12:58:35

Solo i fulmini e la pioggia sembrano poter fermare il temibile attacco della nazionale Francese, che ha portato nel continente americano uno dei reparti offensivi più vasto e forte nella storia del torneo. Infatti secondo le previsioni meteo di Filadelfia, la città di Rocky, dove alle 23 di domani Deschamps affronterà l’Iraq, la partita potrebbe essere interrotta per mezz’ora in caso di fulminazioni in un raggio di 13 km dallo stadio. Attenzione massimo quindi ad un’altra variabile che potrebbe spezzare ancora di più il tempo di gioco, dopo l’introduzione del break per dissetarsi.

Foto: Instagram Francia