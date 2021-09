Francia, il tifo violento dilaga: 11enne colpito alla testa durante PSG-Lione. Le parole della madre

Non accenna a fermarsi la serie di episodi violenti negli stadi francesi. Dopo la guerriglia di Nizza-Marsiglia, infatti, anche durante Paris Saint-Germain-Lione di domenica scorsa si è verificata una situazione inaccettabile per un paese civile: un ragazzino di 11 anni è stato colpito alla testa da un oggetto mentre guardava la gara. La madre del piccolo malcapitato ha commentato la vicenda ai microfoni di RMC Sport:

“Ha visto le stelle, oggi prova rabbia e paura perché non capisce come possano succedere cose del genere. Ha un leggero trauma cranico ma per fortuna non ha avuto bisogno di punti di sutura, sta guarendo bene. Però non vuole tornare allo stadio. Voglio spiegazioni, voglio sapere quali misure saranno prese nei confronti di questi individui. Era la sua prima partita al Parc des Princes, voleva vedere i suoi idoli e le sue due squadre del cuore”.

Foto: Twitter PSG