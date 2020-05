Francia, il Senato non approva l’emendamento sulla ripresa del campionato. Aulas: “È anticostituzionale”

In Francia, il Senato ieri non non ha approvato un emendamento alla legge sulla gestione della pandemia, presentato da sei senatori che avevano sposato la causa del Lione, intenzionato a far riprendere il campionato di Ligue 1. Jean-Michel Aulas, ovviamente, non l’ha presa bene e su Twitter ha scritto: “Più di 60 senatori hanno firmato questo emendamento. Il lato anticostituzionale di questa legge sarà denunciato”. Ora si aspetta la decisione del Consiglio di Stato, al quale il Lione ha presentato ricorso ieri. Intanto, il ministro dello Sport Roxana Maracineanu, esterna la sua soddisfazione: “Il Senato ha votato il dispositivo portato da governo per approvare le decisioni della Federazione e delle Leghe di fronte alla crisi sanitaria. Sono felice che l’emendamento che avrebbe riaperto il dibattito sulla fine del campionato non sia stato adottato”.