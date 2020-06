Francia: il Consiglio di Stato sospende le retrocessioni di Amiens e Tolosa

Il Consiglio di Stato francese si è espresso in merito alle retrocessioni di Amiens e Tolosa. Mentre sono state confermate la fine della stagione e la classifica di Ligue 1, il Presidente del Consiglio di Stato ha deciso di sospendere la retrocessione in Ligue 2 dei due club. Una situazione che potrebbe aumentare all’aumento di club nel massimo campionato francese la prossima stagione. Infatti, si legge nel comunicato: “Il Presidente ritiene che il consiglio di amministrazione della Lega non possa legalmente fare affidamento, nel decidere di retrocedere le ultime due i classifica della Ligue 1, poiché l’attuale accordo concluso con la Federazione calcistica francese (FFF) prevede un limite di venti club, e terminerà il 30 giugno. Perciò dovrà essere firmato un nuovo accordo. Il giudice, quindi, ordina alla Professional Football League, in collaborazione con gli organi competenti della FFF, di riesaminare la questione del formato della Ligue 1 per la stagione 2020-2021 , alla luce di tutti gli elementi relativi alle condizioni in che questa stagione avrà probabilmente luogo e trarrà le conseguenze sul principio di retrocessione prima del 30 giugno.” Perciò, il prossimo anno potremmo assistere ad una Ligue 1 a 22 squadre, con le neopromosse Lorient e Lens.

Ligue 1 de football : le juge des référés du Conseil d’État valide la fin de la saison et le classement mais suspend les relégations >> https://t.co/pXhs9v2OnG pic.twitter.com/bNMTFzxZqQ — Conseil d'État (@Conseil_Etat) June 9, 2020