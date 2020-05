Francia, il CNOSF respinge il ricorso sulle promozioni. L’Ajaccio andrà in tribunale

Il Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo francese (CNOSF) ha respinto la richiesta di tre club di Ligue 2 francese che hanno chiesto di ripristinare i playoff per assegnare un posto in Ligue 1. Le tre squadre sarebbero Ajaccio, Clermont e Troyes, ovvero 3°, 4° e 5° in classifica. Infatti, il CNOSF si è schierato dalla parte della Ligue de Football Professionel (LFP) che ha deciso di promuovere in Ligue 1 solamente le prime due squadre in classifica al momento della sospensione del campionato (Lorient e Lens). L’Ajaccio ha già fatto sapere che in si appellerà ai tribunali nazionali.