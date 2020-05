Francia, il 6-1 di Barça-PSG entra nei dizionari: introdotta la parola “remontada”

A partire dal 2021, la parola “remontada“ entrerà a far parte di tutti i dizionari francesi. Infatti, il termine importata dalla Spagna 3 anni fa dopo la pazzesca rimonta del Barcellona, che ha ribaltato il 4-0 del Parco dei Principi con un secco 6-1 al Campo Nou. La definizione sarà:” 1. Sport. Rimonta inaspettata che consente alla squadra perdente di vincere una partita di calcio in presenza di un ampio divario di punti tra le due squadre; per estensione, una vittoria inaspettata per una squadra o un giocatore in qualsiasi competizione. 2. Fam. Alla ribalta, spettacolare vittoria di un partito o di un politico, dopo una sconfitta elettorale, una traversata del deserto, ecc.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Barcellona