Francia, i convocati per la Nations League. Prima chiamata per Kalulu

21/05/2025 | 16:02:54

Didier Deschamps, CT della nazionale francese, ha convocato venticinque giocatori per partecipare alle Final Four della Nations League, in programma dal 5 all’8 giugno in Germania. La Francia affronterà la Spagna giovedì 5 giugno alle 21 a Stoccarda, in semifinale.

Prima chiamata per il difensore della Juventus, Pierre Kalulu.

Questa la lista completa:

Portieri: Lucas Chevalier (Losc Lille), Mike Maignan (Ac Milan), Brice Samba (Stade Rennais) Difensori: Loïc Badé (Fc Seville), Lucas Digne (Aston Villa Fc), Malo Gusto (Chelsea Fc), Lucas Hernandez (Paris-Sg), Théo Hernandez (Ac Milan), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Liverpool Fc), Clément Lenglet (Club Atletico Madrid), Benjamin Pavard (Inter) Centrocampisti: Matteo Guendouzi (Ss Lazio), Manu Koné (As Roma), Adrien Rabiot (Olympique De Marseille), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid Cf), Warren Zaïre-Emery (Paris-Sg) Attaccanti: Bradley Barcola (Paris-Sg), Rayan Cherki (Olympique Lyonnais), Ousmane Dembélé (Paris-Sg), Désiré Doué (Paris-Sg), Randal Kolo Muani (Juventus), Kylian Mbappé (Real Madrid Cf), Michael Olise (Fc Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter).

Foto: Instagram personale