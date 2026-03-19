Francia, i convocati per Brasile e Colombia: c’è Marcus Thuram, out Kephren
19/03/2026 | 15:11:21
Il ct della Francia Deschamps ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli con Brasile e Colombia. Out Kephren Thuram, c’è Marcus:
Portieri: Chevalier, Maignan, Samba
Difensori: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Kalulu, Konaté, Saliba, Upamecano
Centrocampisti: Camavinga, Kanté, Koné, Rabiot, Tchouameni, Zaïre-Emery
Attaccanti: Akliouche, Cherki, Dembélé, Doué, Ekitiké, Kolo Muani, Mbappé, Olise, Marcus Thuram
Foto: Instagram Francia