Francia, i convocati di Zidane: presenti Kalulu, Diouf, Da Cunha e Kone
18/09/2026 | 18:13:46
I convocati di Zinedine Zidane per le sfide di Nations League con la sua Francia.
Portieri: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Guillaume Restes (Tolosa)
Difensori: Andy Diouf (Inter), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcellona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).
Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaire-Emery (PSG).
Attaccanti: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Estéban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Monaco).
Foto: Sito FFF