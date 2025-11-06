Francia, i convocati di Deschamps: tre “italiani” in lista, Rabiot out
06/11/2025 | 14:33:57
Il commissario tecnico della Nazionale francese, Didier Deschamps, ha diramato la lista dei convocati per le sfide con Ucraina e Azerbaigian.
Sono tre gli “italiani” presenti nella lista: Kone, Maignan e Nkunku.
Questa la lista completa:
Portieri: Chevalier, Maignan, Samba.
Difensori: Digne, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano.
Centrocampisti: Camavinga, Kanté, Koné, Olise, Zaïre-Emery.
Attaccanti: Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mateta, Mbappé, Nkunku.
Foto: Instagram Francia