Francia, i convocati di Deschamps: tre “italiani” in lista, Rabiot out

06/11/2025 | 14:33:57

Il commissario tecnico della Nazionale francese, Didier Deschamps, ha diramato la lista dei convocati per le sfide con Ucraina e Azerbaigian.

Sono tre gli “italiani” presenti nella lista: Kone, Maignan e Nkunku.

Questa la lista completa:

Portieri: Chevalier, Maignan, Samba.

Difensori: Digne, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano.

Centrocampisti: Camavinga, Kanté, Koné, Olise, Zaïre-Emery.

Attaccanti: Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mateta, Mbappé, Nkunku.

Foto: Instagram Francia