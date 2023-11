Francia, i convocati di Deschamps: prima volta per Zaïre-Emery

Didier Deschamps ha diramato i convocati per le prossime sfide della Francia. La novità, che era comunque auspicabile, è la prima convocazione in Nazionale maggiore per Warren Zaïre-Emery, giovane talento del PSG. Ecco la lista completa:

Portieri: Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba.

Difensori: Jonathan Clauss, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Jean-Clair Todibo, William Saliba, Dayot Upamecano.

Centrocampisti: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Boubacar Kamara, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery.

Attaccanti: Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Marcus Thuram.

Foto: Instagram Zaire-Emery