Francia, i convocati di Deschamps per la Nations League

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha diramato la lista dei convocati per la Nations League. Presenti alcuni giocatori che militano in Serie A come Mike Maignan e Theo Hernandez, Adrien Rabiot e Jordan Veretout. Assente Olivier Giroud.

Portieri: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Benoît Costil (Bordeaux)

Difensori: Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Séville), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Léo Dubois (Olympique Lyonnais), Raphaël Varane (Manchester United), Presnel Kimpembe (Paris SG), Lucas Hernandez (Bayern Munich)

Centrocampisti: Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Roma), Mattéo Guendouzi (OM), Adrien Rabiot (Juventus FC), Theo Hernandez (AC Milan).

Attaccanti: Karim Benzema (Real Madrid), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (Paris SG), Wissam Ben Yedder (AS Monaco)

Foto: Twitter Equipe de France